Волгоградский «Ротор» проиграл грозненскому «Ахмату»1:3





Сегодня в рамках третьего тура российской премьер-лиги в Грозном состоялся матч между «Ахматом» и «Ротором». Волгоградцы уступили "Ахмату" со счетом 1:3. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в первом тайме команды играли на равных. Оба клуба имели почти одинаковое количество голевых моментов, однако реализовать их игроки не смогли. На 29-ой минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти, но мяч угодил сначала в штангу, потом отскочил от каркаса ворот к бьющему одиннадцатиметровый игроку «Ахмата». Тот тут же воспользовался удачным моментом и забил гол, который, впрочем, не засчитали. В конце тайма шанс на пенальти появился и у «Ротора». Однако после просмотра видеоповторов арбитры не нашли нарушения правил со стороны игрока «Ахмата». За симуляцию нападающий «Ротора» Камиль Муллин получил желтую карточку.

В начале второго тайма волгоградцы сразу пропустили гол. А через некоторое время - еще один. Затем "Ротору" удалось все-таки забить один мяч в ворота соперника. Но исправить ситуацию после третьего пропущенного мяча волгоградцы уже не смогли. Заканчивали матч волгоградские футболисты уже в меньшинстве.

"Ротор" по итогам трех туров имеет пока одно очко в активе - два поражения и ничья. Следующий матч "Ротор" проведет в Волгограде 22 августа, где встретится с "Сочи".



