Общество 06.08.2020 15:05
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06.08.2020 15:05
Количество жертв коронавируса в Волгоградской области может вырасти. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что еженедельно экспертный совет рассматривает по 15-20 случаев летальных исходов пациентов, которые умерли в коронавирусных госпиталях. В настоящее время известно о 68 скончавшихся от COVID-19. Ранее руководство облкомздрава поясняло, что на установление причин смерти может уйти от 1 месяца до полутора. То есть сейчас в официальной статистике появляются данные о летальных исходах, которые были еще в июне.
Напомним, в комитете здравоохранения ранее объясняли увеличение количества смертельных случаев от коронавируса ростом заболеваемости населения региона.
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