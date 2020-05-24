В Волгограде выпускники-2020 готовятся к удаленному прощанию со школой

Напомним, в этом году из-за распространения новой коронавирусной инфекции отменены традиционные для окончания учебного года общешкольные линейки, которые в Волгоградской области обычно проводят 25 мая.
Общество 24.05.2020 15:33
0
24.05.2020 15:33
«Последние звонки» в интернет-пространстве проведут завтра общеобразовательные учреждения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», прощаться со школой и учителями одиннадцатиклассники будут при помощи Youtube-каналов и платформы Zoom. Так, например, 5-й волгоградский лицей организует совместный просмотр выпускного ролика, а затем дистанционные классные часы с участием преподавательского состава, детей и родителей. Все участники онлайн-мероприятия по мере сил и творческой фантазии готовят друг для друга сюрпризы.
Напомним, в этом году из-за распространения новой коронавирусной инфекции отменены традиционные для окончания учебного года общешкольные линейки, которые в Волгоградской области обычно проводят 25 мая.
Напомним, в этом году из-за распространения новой коронавирусной инфекции отменены традиционные для окончания учебного года общешкольные линейки, которые в Волгоградской области обычно проводят 25 мая.
Реклама
Спецколонна МЧС прошла через Волгоград по направлению к Дагестану24.05.2020 11:05
Общество 24.05.2020 11:05
Депутат из Волгограда хотел секретного возвращения с Фиджи24.05.2020 10:34
Общество 24.05.2020 10:34
В Волгограде 10 врачей добровольно самоизолировались с пациентами в отделении больницы24.05.2020 09:47
Общество 24.05.2020 09:47
В токсичном по коронавирусу районе Волгоградской области готовятся к другой напасти23.05.2020 22:09
Общество 23.05.2020 22:09
Первые новобранцы призыва времен пандемии прибыли в Волгоград23.05.2020 16:00
Общество 23.05.2020 16:00
Жители двух хуторов в Волгоградской области заразились COVID-19 на похоронах в Дагестане23.05.2020 15:35
Общество 23.05.2020 15:35
В Волгоградской области коронавирусу сдался последний район23.05.2020 14:42
Общество 23.05.2020 14:42
Нарушителей масочного режима ловят на остановках и вокзалах в Волгоградской области23.05.2020 13:50
Общество 23.05.2020 13:50
Волгоградца оштрафовали за защиту лошадей "Соснового бора"23.05.2020 10:43
Общество 23.05.2020 10:43
Прогулки в лесах Волгоградской области останутся под запретом23.05.2020 10:13
Общество 23.05.2020 10:13
В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсий23.05.2020 09:28
Общество 23.05.2020 09:28
В Волгограде завершено формирование майских продовольственных наборов для школьников льготных категорий22.05.2020 17:34
Общество 22.05.2020 17:34
В Волгограде алкоголик обманул ГИБДД при замене водительских прав22.05.2020 15:50
Общество 22.05.2020 15:50
В Волгограде пассажиров автобусов без масок и перчаток брали «тепленькими»22.05.2020 15:05
Общество 22.05.2020 15:05
Волгоградский депутат улетел с Фиджи за бешеные деньги22.05.2020 14:28
Общество 22.05.2020 14:28
Реклама