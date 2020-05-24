Общество

В Волгограде выпускники-2020 готовятся к удаленному прощанию со школой

Общество 24.05.2020 15:33
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24.05.2020 15:33


«Последние звонки» в интернет-пространстве проведут завтра общеобразовательные учреждения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», прощаться со школой и учителями одиннадцатиклассники будут при помощи Youtube-каналов и платформы Zoom. Так, например, 5-й волгоградский лицей организует совместный просмотр выпускного ролика, а затем дистанционные классные часы с участием преподавательского состава, детей и родителей. Все участники онлайн-мероприятия по мере сил и творческой фантазии готовят друг для друга сюрпризы.
Напомним, в этом году из-за распространения новой коронавирусной инфекции отменены традиционные для окончания учебного года общешкольные линейки, которые в Волгоградской области обычно проводят 25 мая.
 

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