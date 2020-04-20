Общество

В Волгоградской области продолжают ловить прохожих на улицах

Общество 20.04.2020 19:14
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20.04.2020 19:14


В выходные в Волгоградской области было зафиксировано 34 нарушения режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в субботу в Дзержинском, Кировском, Красноармейском и Советском районах областного центра у девяти горожан не оказалось с собой разрешительных документов. В Волжском таковых набралось уже 11 человек. В Еланском районе выявили двух нарушителей, в Палласовском — одного. В воскресенье межведомственные группы составили протоколы на шестерых волгоградцев, в Волжском — на пятерых.
Всего же за выходные дни было зафиксировано 34 нарушения режима самоизоляции.
В понедельник самое большое количество нарушителей зарегистрировали в Урюпинском районе — 16 человек. В Волжском правила перемещения нарушили 7 человек. В Дубовском и Среднеахтубинском районах межведомственные патрули составили по три протокола, в Быковском и Клетском — по два. Не смогли предъявить разрешительные документы по одному жителю Котовского района области и Краснооктябрьского района Волгограда. В результате на нарушителей режима самоизоляции было составлено 35 протоколов.
Напомним, наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации) предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Суды в Волгоградской области вынесли уже десятки постановлений об административном наказании по этой статье. Чаще всего это штраф в размере от 1 до 15 тысяч рублей, также в отношении юридических лиц принималось  решение о приостановке деятельности на определенный срок. 

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