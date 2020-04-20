В Волгограде спасают молодую собаку с простреленной мордой











В ветеринарной клинике Волгограда спасают молодого пса с изуродованной пастью. На минувшей неделе собака уже пережила несколько операций, на подходе еще одна. Несколько зубов у кобеля выбиты, отсутствует кусок губы, в нёбе – большая дырка.

Сейчас дворняга находится в стационаре – внушительные счета за ветеринарные процедуры оплачивает на средства благотворителей приют «Лисена».

Имя молодому и добродушному кобелю, в которого безжалостно стреляли, руководитель приюта Наталья Миндрина пока не придумала. Пациент ветеринарной клиники пока остается безымянным.





О том, что с кобелем произошла беда, Наталье по телефону сообщил неизвестный мужчина. Михаил, как он представился волонтерам, работает на предприятии в Светлоярском районе. Собака, по его словам, жила возле входа в организацию. Дружелюбного пса подкармливали работники – агрессии он никогда не проявлял.

12 апреля Михаил увидел собаку с окровавленной головой, которая пряталась под машиной от людей. «Морда представляла собой месиво из запекшейся крови, кожи и шерсти. Есть пес не мог. В таком состоянии она пролежала несколько дней», - рассказал Михаил.

Мужчина отвез раненое животное в ветеринарную клинику, где ему сделали несколько операций. Из челюсти извлекли дробь, но какие-то инородные предметы в переломленном носу все-таки остались.

Возмущенный жестоким обращением с собакой Михаил написал заявление в полицию с просьбой найти преступника и привлечь к уголовной ответственности. Пока в правоохранительных органах проводят проверку, фонд «Лисена» собирает деньги на лечение пострадавшего пса. В клинике уже потрачено на его восстановление около 20 тысяч рублей, но сумма еще может удвоиться.

После выздоровления Наталья Миндрина заберет кобеля в свой приют и постарается отыскать ему хозяев, которые окружт его любовью и заботой. «Несмотря на ужас, который пережила собака – она нисколько не озлобилась. Очень контактный и добрый парень. Я уверена, что проявить агрессию он не мог. Но как такое с ним сотворил человек и за что – я не понимаю», - говорит Наталья.

В приюте «Лисена» сейчас проживает около 200 собак. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, по словам Натальи, им продолжают помогать – неравнодушные к четверолапым питомцам продолжают переводить деньги. Наталья гордится тем, что в их приюте идеальная чистота и порядок. Каждый день постояльцам варят кашу на военно-полевой кухне. В «Лисене» стерилизуют и вакцинируют своих питомцев, в том числе, на средства бюджетных грантов.

Реквизиты для оказания помощи приему можно найти на странице БФПБЖ «Лисёна» в социальной сети «В контакте».



