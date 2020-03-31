Пожилых прохожих на улицах городов Волгоградской области «заворачивают» домой





В Волгоградской области полицейские обращают особое внимание на пожилых прохожих. Как сообщает ИА «Высота 102», к бабушкам и дедушкам подходят стражи порядка и интересуются, по какой причине они находятся на улице. Также полицейские спрашивают, где прописан гражданин и напоминают ему о режиме самоизоляции для жителей старше 65 лет. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что режим самоизоляции для граждан этого возраста введен согласно постановлению губернатора Волгоградской области. Пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (жилых и садовых домах). Стражи порядка разъясняют положения постановления гражданам и рекомендуют соблюдать санитарные и другие ограничительные меры.

Напомним, в регионе закрыты ряд торговых, увеселительных заведений, бани, парикмахерские, парки, стоматологические клиники. С завтрашнего дня останавливается общественный транспорт. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 4 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.