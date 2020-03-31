Пожилых прохожих на улицах городов Волгоградской области «заворачивают» домой

Общество 31.03.2020 10:29
0
31.03.2020 10:29
В Волгоградской области полицейские обращают особое внимание на пожилых прохожих. Как сообщает ИА «Высота 102», к бабушкам и дедушкам подходят стражи порядка и интересуются, по какой причине они находятся на улице. Также полицейские спрашивают, где прописан гражданин и напоминают ему о режиме самоизоляции для жителей старше 65 лет. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что режим самоизоляции для граждан этого возраста введен согласно постановлению губернатора Волгоградской области. Пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (жилых и садовых домах). Стражи порядка разъясняют положения постановления гражданам и рекомендуют соблюдать санитарные и другие ограничительные меры.
Напомним, в регионе закрыты ряд торговых, увеселительных заведений, бани, парикмахерские, парки, стоматологические клиники. С завтрашнего дня останавливается общественный транспорт. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 4 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.
Реклама
В Волгоградской области подсчитали количество аппаратов ИВЛ в реанимациях31.03.2020 15:10
Общество 31.03.2020 15:10
В Волгоградской области с 1 апреля вводится режим полной самоизоляции31.03.2020 14:23
Общество 31.03.2020 14:23
Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию31.03.2020 14:03
Общество 31.03.2020 14:03
Волгоградские полицейские провели флэшмоб на пустынной улице31.03.2020 13:57
Общество 31.03.2020 13:57
На Волгоградскую область надвигаются заморозки31.03.2020 13:21
Общество 31.03.2020 13:21
Вернувшихся из Москвы волгоградцев не планируют обследовать на коронавирус31.03.2020 13:16
Общество 31.03.2020 13:16
Разводы и свадьбы в Волгоградской области под угрозой отмены из-за коронавируса31.03.2020 13:10
Общество 31.03.2020 13:10
Волгоградских дачников вывезут с острова Сарпинский31.03.2020 12:57
Общество 31.03.2020 12:57
В Волгоградской области троих хронических алкоголиков отлучили от руля31.03.2020 12:46
Общество 31.03.2020 12:46
В Волжском готовят спецрейсы общественного транспорта31.03.2020 12:04
Общество 31.03.2020 12:04
В Волгограде сохранят один речной маршрут для островитян с пропиской31.03.2020 11:32
Общество 31.03.2020 11:32
В Волгоградской области УК дезинфицируют подъезды31.03.2020 11:16
Общество 31.03.2020 11:16
«Капитал МС»: десять шагов для волгоградцев, чтобы избежать встречи с коронавирусом31.03.2020 10:13
Общество 31.03.2020 10:13
В Волжском запретили сидеть на лавочках из-за коронавируса31.03.2020 09:52
Общество 31.03.2020 09:52
Волгоградская область задыхается от ландшафтных пожаров31.03.2020 09:31
Общество 31.03.2020 09:31
Реклама