Мэрия Волгограда перекредитуется на 1 миллиард рублей

Общество 30.03.2020 16:28
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30.03.2020 16:28
Администрация Волгограда объявила электронный аукцион на привлечение кредита в размере 1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. В мэрии пояснили, что закупка проводится для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку и не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет.
Начальная стоимость контракта – около 160 миллионов рублей. Эти средства составят проценты за пользование кредитом. Заемные средства, в том числе частями в мэрии планируют привлекать в период до 730 дней.
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