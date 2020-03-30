Мэрия Волгограда перекредитуется на 1 миллиард рублей





Администрация Волгограда объявила электронный аукцион на привлечение кредита в размере 1 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. В мэрии пояснили, что закупка проводится для рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств под меньшую процентную ставку и не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет.

Начальная стоимость контракта – около 160 миллионов рублей. Эти средства составят проценты за пользование кредитом. Заемные средства, в том числе частями в мэрии планируют привлекать в период до 730 дней.



