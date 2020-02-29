Каток в пойме реки Царица в Волгограде готовят для летних забав

Общество 29.02.2020 12:48
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29.02.2020 12:48
Закрытие сезона на катке в пойме реки Царица в Волгограде намечено на 3 марта. Как сообщил ИА «Высота 102» сегодня директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, именно до этого дня в Волгограде, согласно прогнозу синоптиков, сохранятся температуры, при которых каток еще может работать. После 3 марта ожидается потепление до 10-12 градусов.
В последние дни работы каток будет принимать посетителей до часу ночи – это будут последние ночные катания в этом сезоне. Затем воду скачают, оборудование катка законсервируют до следующей зимы.
Еркин отметил, что в теплое время года каток будут использовать «для летних активностей», но не рассказал каких. «Будет сюрприз. Очень скоро мы все озвучим», - сказал директор парка.
Напомним, каток в пойме реки Царица, который строили два года, открыли в канун 2020 года. Общая площадь катка составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. Каток может работать при температуре до 5 градусов тепла.
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