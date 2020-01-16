В Волгограде 9 домов-призраков снесут по решению суда





Девять расселенных многоквартирных домов, создающих угрозу безопасности гражданам, суды обязали снести администрацию Волгограда по искам прокуратуры. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Нарушения в части бездействия при сносе пустующих домов, которые ранее были признаны аварийными и расселены, выявила городская прокуратура в результате проверки.

Так, многоквартирный дом №2 по ул.Мичурин Сад в Краснооктябрьском районе в 2008 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов давно расселили и с 2017 года дом пустует. Однако обязанность по сносу аварийного дома администрацией города до настоящего времени не исполнена. В то же время объект находится в непосредственной близости от других жилых домов, его территория не огорожена, доступ в дом не ограничен. Возможность обрушения конструкций создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в пустующих помещениях пребывают лица без определенного места жительства.

Все это и послужило основанием для обращения в суд. На администрацию Волгограда возложена обязанность организовать снос пустующего строения. Аналогичные решения приняты в отношении еще 8 расселенных аварийных домов. Исполнение судебных решений взято прокуратурой Волгограда на контроль.

В прокуратуре уточнили, что в 2019 году в порядке исполнения решения суда был фактически снесен расселенный аварийный дом по ул.Слепцова, 5.



