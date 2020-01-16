В Волгограде 9 домов-призраков снесут по решению суда

Общество 16.01.2020 10:14
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16.01.2020 10:14
Девять расселенных многоквартирных домов, создающих угрозу безопасности гражданам, суды обязали снести администрацию Волгограда по искам прокуратуры. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Нарушения в части бездействия при сносе пустующих домов, которые ранее были признаны аварийными и расселены, выявила городская прокуратура в результате проверки.
Так, многоквартирный дом №2 по ул.Мичурин Сад в Краснооктябрьском районе в 2008 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцов давно расселили и с 2017 года дом пустует. Однако обязанность по сносу аварийного дома администрацией города до настоящего времени не исполнена. В то же время объект находится в непосредственной близости от других жилых домов, его территория не огорожена, доступ в дом не ограничен. Возможность обрушения конструкций создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в пустующих помещениях пребывают лица без определенного места жительства.
Все это и послужило основанием для обращения в суд. На администрацию Волгограда возложена обязанность организовать снос пустующего строения. Аналогичные решения приняты в отношении еще 8 расселенных аварийных домов. Исполнение судебных решений взято прокуратурой Волгограда на контроль.
В прокуратуре уточнили, что в 2019 году в порядке исполнения решения суда был фактически снесен расселенный аварийный дом по ул.Слепцова, 5.
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