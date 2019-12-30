В Волгограде УК перед Новым годом подложила жителям «свинью»





"Свинским" назвали жители домов по проспекту Ленина поздравление с Новым 2020 годом от своей управляющей компании - "УК Тракторозаводского района". Как сообщили ИА "Высота 102" жители, письма от УК они получили именные - каждому поздравление бросили в почтовый ящик. Все бы ничего, да вот только УК в своем предпраздничном письме обвинила добросовестных плательщиков в нарушении закона, предложив, видимо, от широты души заключить мировую на "волшебных Новогодних условиях".

Коммунальщики не забыли напомнить и о том, что наступающий год - Год Белой металлической крысы - будет високосным.

"Чтобы високосный год был удачным, нужно обязательно погасить все долги! По обычаю, если денежный долг не отдать до боя курантов, он будет нарастать как снежный ком и принесет множество проблем в новом году!", - со знанием дела написали сотрудники УК.

"Входите в Новый Год без долгов с легким сердцем!", - призвали они жильцов. А, чтобы все окончательно всё поняли, к письму приложили и уведомление о некоем долге за коммунальные услуги. Текст этого послания жильцы и вовсе восприняли как угрозу.

"Вами нарушены требования закона! Необходимо срочно погасить задолженность перед управляющей организацией!...", - так начинается письмо от УК, где подробно расписано, что сделают коммунальщики, если долг не будет погашен.

"У меня нет долгов. Я негодую!!! Обвиняют меня, честного гражданина, в нарушении закона. Это клевета, между прочим", - прокомментировали ИА "Высота 102" новогодний "привет" от коммунальщиков жильцы дома №205 по проспекту Ленина.

Люди призвали сотрудников УК не вести себя в уходящий Год Свиньи по-свинки, а относиться к жильцам, которые исправно платят за коммунальные услуги, по-человечески. Жильцы напомнили, что сотрудники УК в своем глазу бревна не замечают, а точнее пня, который до сих пор торчит в центре двора. Ранее на этом месте лежало огромное дерево, которое летом 2019 года коммунальщики превратили в памятник равнодушия и лени . "Высота 102" об этом тогда сообщала. Ветки убрали, а пень до сих пор стоит, словно памятник.



