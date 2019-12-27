Общество

Санта Клаус поневоле?: кондукторов и водителей волгоградских трамваев приодели в «клоунаду»

Общество 27.12.2019 13:36
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27.12.2019 13:36


Работники МУП «Метроэлектротранс» пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на то, что начальство заставляет их работать в колпаках Санта Клауса. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники предприятия, якобы под угрозой лишения премиальной части зарплаты водителям троллейбусов и кондукторам (кроме маршрута №15а), настоятельно рекомендуют надевать красные шапочки.
«Нет, конечно, есть люди, которым нравится работать в них. Но есть и другие, для которых эта клоунада неприемлема. Люди в возрасте, в сединах смотрятся просто нелепо в этих шапочках. Работа водителя-постоянный стресс. Они работают в интенсивном графике, очень многие подрабатывают. "Наезды" на водителей с надеванием этого странного головного убора дополнительно нервируют. За нежелание стать посмешищем начальство грозит лишить части премии. Мы возмущены», - рассказал мужчина, не рискнувший назвать свое имя. 
В администрации Волгограда пояснили, что МУП «Метроэлектротранс» в преддверии новогодних праздников, для создания праздничного настроения  у пассажиров электротранспорта и работников предприятия  закупил для своих сотрудников  новогодние шапочки. Атрибуты праздника  были вручены диспетчерам,  кондукторам и водителям для  того, чтобы сотрудники могли их надевать в рабочее и нерабочее время.
Однако лишать работников премии за отказ носить шапочки на предприятии не собираются. «Водители  могут быть лишены премии за нарушения ПДД, за неподобающее поведение в отношении пассажиров. Кондуктору может быть сделано устное замечание за неопрятный внешний вид», - уточнили в мэрии. 
Между тем, журналисты ИА «Высота 102» решили проверить, действительно ли водители и кондукторы повально носят колпаки Санта Клауса? На трамвайном кольце около ГДЮЦ корреспондентам пришлось пропустить около десятка трамваев, прежде чем мы увидели в одном из них молодого кондуктора в красной шапочке. Водители в колпаках нам не встретились. 

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