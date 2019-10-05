В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарные

- пожарный.
Требования к кандидатам:
- среднее полное либо среднее специальное образование,
- опыт работы не менее 3 лет (для водителей, категория «С»);
- служба в ВС РФ;
- отсутствие судимостей, уголовного преследования.
При себе иметь:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документы об образовании и (или) о квалификации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- трудовую книжку, или копию трудовой книжки в случае, если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору.
По вопросам трудоустройства обращаться в 1 пожарно-спасательную часть 1 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области - понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г. Волгоград, ул. Мещерякова, 9, т. 74-08-43