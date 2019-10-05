В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарные





В пожарно-спасательную часть № 1 требуются на службу граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья (категория А), на должности младшего начальствующего состава:



- старший инструктор по вождению пожарной машины –водитель;

- пожарный.

Требования к кандидатам:

- среднее полное либо среднее специальное образование,

- опыт работы не менее 3 лет (для водителей, категория «С»);

- служба в ВС РФ;

- отсутствие судимостей, уголовного преследования.

При себе иметь:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- документы об образовании и (или) о квалификации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- трудовую книжку, или копию трудовой книжки в случае, если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору.

По вопросам трудоустройства обращаться в 1 пожарно-спасательную часть 1 отряда ФПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области - понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов по адресу: г. Волгоград, ул. Мещерякова, 9, т. 74-08-43