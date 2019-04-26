В Волжском водитель автобуса "уронил" кондуктора

Женщина попала в больницу после дорожно-транспортного происшествия в Волжском. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло накануне утром напротив дома № 97 по проспекту Ленина. По предварительным данным, в результате неосторожности водителя автобуса в салоне транспорта упала 61-летняя кондуктор. Женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Похожее дорожное происшествие случилось около семи часов утра также в Волжском на улице Оломоуцкой напротив дома №9"ж". При резком торможении упала 23-летняя пассажирка маршрутного такси. Она получила травмы и сама обратилась к врачам.

Номер маршрутки и личность водителя пока не установлены.