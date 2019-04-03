Администрация Волжского трижды через суд пыталась выселить из муниципальной квартиры №40 дома №138 по ул. Пушкина жильцов, которые своим асоциальным образом жизни создают реальную угрозу безопасности проживания во всем многоквартирном доме, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волжского.

Напомним, о том, что жильцы "плохой" квартиры на протяжении уже нескольких лет мучают соседей, "Высота 102" рассказывала в материале: "Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов" . Эта квартира отключена от коммуникаций, в том числе, по причине случившегося там пожара из-за неосторожности при курении. Из-за антисанитарии квартира стала источником размножения паразитных насекомых и устойчивого гнилостного запаха во всем подъезде. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли. Как выяснилось, рычагов влияния на нерадивых жильцов нет ни у администрации, ни у суда.

"Волжским городским судом в 2011, 2014 и 2018 году выносились судебные решения, которыми было отказано администрации в удовлетворении требований о выселении семьи из жилого помещения, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 138, кв. 40", сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волжского.

Помещение, которое числится в реестре муниципальной собственности городского округа – город Волжский, неоднократно подвергалось внеплановым выездным проверкам. В отношении нанимателя муниципальной квартиры составлялись административные производства, однако и это не решило проблему. В настоящее время администрация Волжского подготовила документы для повторного обращения в суд с заявлением о выселении семьи из жилого помещения в связи с систематическим нарушением прав и законных интересов соседей, бесхозяйственного обращения с жилым помещением.