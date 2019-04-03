Общество 03.04.2019 12:09
4414 6
03.04.2019 12:09
Администрация Волжского трижды через суд пыталась выселить из муниципальной квартиры №40 дома №138 по ул. Пушкина жильцов, которые своим асоциальным образом жизни создают реальную угрозу безопасности проживания во всем многоквартирном доме, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волжского.
Напомним, о том, что жильцы "плохой" квартиры на протяжении уже нескольких лет мучают соседей, "Высота 102" рассказывала в материале: "Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов". Эта квартира отключена от коммуникаций, в том числе, по причине случившегося там пожара из-за неосторожности при курении. Из-за антисанитарии квартира стала источником размножения паразитных насекомых и устойчивого гнилостного запаха во всем подъезде. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли. Как выяснилось, рычагов влияния на нерадивых жильцов нет ни у администрации, ни у суда.
"Волжским городским судом в 2011, 2014 и 2018 году выносились судебные решения, которыми было отказано администрации в удовлетворении требований о выселении семьи из жилого помещения, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 138, кв. 40", сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волжского.
Помещение, которое числится в реестре муниципальной собственности городского округа – город Волжский, неоднократно подвергалось внеплановым выездным проверкам. В отношении нанимателя муниципальной квартиры составлялись административные производства, однако и это не решило проблему. В настоящее время администрация Волжского подготовила документы для повторного обращения в суд с заявлением о выселении семьи из жилого помещения в связи с систематическим нарушением прав и законных интересов соседей, бесхозяйственного обращения с жилым помещением.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42524 8
30.03.2019 18:46
38193 0
20.03.2019 14:25
25381 27
В Волгограде определили дни массовых субботников03.04.2019 15:55
В Волгограде освятили два малых купола собора Александра Невского03.04.2019 13:48
На пересечении набережной Волгограда с улицей Комсомольской изменят схему движения03.04.2019 13:42
В Волгограде любителя езды "под градусом" отправили в колонию03.04.2019 12:32
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧС03.04.2019 11:56
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в суде03.04.2019 11:53
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через суд03.04.2019 09:49
Под Волгоградом нашли подростков-«потеряшек»03.04.2019 09:17
В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся03.04.2019 07:41
В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластика02.04.2019 18:25
Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войны02.04.2019 16:19
На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и Молдагуловой02.04.2019 15:27
С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора02.04.2019 14:13
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина02.04.2019 12:52
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникам02.04.2019 12:22
Реклама