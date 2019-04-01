Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов





Настоящим «ящиком Пандоры» стала квартира №40 дома №138 по ул. Пушкина в г. Волжском Волгоградской области для жильцов нескольких подъездов. Как сообщили ИА "Высота 102 в аппарате Уполномоченного по правам человека по региону, наниматели этого жилого помещения, которое находится в муниципальной собственности, ведут асоциальный образ жизни, создавая реальную угрозу безопасности проживания для других. Многочисленные обращения жителей дома в разные инстанции в течение трех лет ситуацию не разрешили.

Квартира отключена от коммуникаций, в том числе, по причине случившегося там пожара из-за неосторожности при курении. Загруженное мусором, бытовыми отходами, с ванной, используемой вместо унитаза, помещение стало источником размножения паразитных насекомых и устойчивого гнилостного запаха во всем подъезде. Входная дверь в квартиру из-за отсутствия замка придерживается проволокой. Жители неоднократно направляли жалобы в административные и надзорные органы с просьбой решить проблему.

Как заявили в пресс-службе волгоградского Уполномоченного по правам человека, ведомство совместно с органами прокуратуры проводит проверки по обращению волжан. Полученные первые результаты свидетельствуют, что должные меры со стороны городских властей по обеспечению санитарно-эпидемиологического законодательства, соблюдения прав жителей на благоприятную среду проживания не приняты. В то же время, действующее жилищное законодательство содержит необходимые правовые механизмы для разрешения ситуации в интересах жильцов многоквартирного дома, что и предложено использовать администрации городского округа – город Волжский.







