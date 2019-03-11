В Волжском пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от погони

Происшествия 11.03.2019 13:49
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11.03.2019 13:49
Аварией завершилась погоня за пьяным лихачом, который попытался скрыться от экипажа ДПС. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось сегодня около 4 утра в Волжском. Экипаж ДПС заметил машину “Лада Гранта”, водитель которой проехал на красный свет. Стражи порядка потребовали, чтобы нарушитель остановился. Но тот и не думал подчиняться. Началась погоня. Но вскоре водитель “Лады” не справился с управлением и врезался в бордюр. Затем машину вынесло на тротуар. Нарушителя задержали. Им оказался 22-летний парень, который решил покататься на машине отца. Молодой человек был нетрезв. Теперь ему грозит штраф в тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
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