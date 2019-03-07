"Сирийский перелом" в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня в Волгоград, в рамках акции “Сирийский перелом”, прибыл железнодорожный состав с трофеями, захваченными в Сирии российскими военными у боевиков. На экспозиции представлены образцы оружия, техники и снаряжения террорстов. Здесь представлены и советский танк Т-55, и турецкие БМП ACV-15. Есть бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD. Есть среди трофеев и британский самоходный минный трал Aardvark JSFU, а также “джихад-мобиль” на базе американского “Jeep Grand Cherokee”.
Сегодня в Волгоград, в рамках акции “Сирийский перелом”, прибыл железнодорожный состав с трофеями, захваченными в Сирии российскими военными у боевиков. На экспозиции представлены образцы оружия, техники и снаряжения террорстов. Здесь представлены и советский танк Т-55, и турецкие БМП ACV-15. Есть бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD. Есть среди трофеев и британский самоходный минный трал Aardvark JSFU, а также “джихад-мобиль” на базе американского “Jeep Grand Cherokee”.