Общество 14.01.2019 16:16
2471 3
14.01.2019 16:16
За прошедшую неделю в мэрии Волгограда приняли документы от 15 кандидатов на руководящие должности в подразделениях горадминистрации. Кроме того, еще 50 обратившихся человек получили консультации по процедуре включения в кадровый резерв мэрии. Претендовать на управленческие позиции может каждый гражданин, отвечающий основным требованиям муниципальной службы. Консультацию по всем вопросам, связанным с подготовкой документов и проведением конкурса, можно получить по телефонам: 30-12-60 и 30-13-07. Заявителей с полным пакетом документов ждут до 21 января включительно в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: ул. Володарского, д.5. Вторым этапом станет тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, «творческое задание» и индивидуальное собеседование, которое проведут специальные комиссии.
Идею проведения открытого конкурса по включению в кадровый резерв на руководящие посты администрации города доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Волгоградского государственного университета Владимир Курченков считает очень перспективной: "В Волгограде сейчас, действительно, очень много инициативных, предприимчивых лидеров общественного мнения, которые неравнодушны к проблемам нашего города и заинтересованы в дальнейшем развитии той или иной сферы. Вместе с кадрами появятся свежие решения и новый взгляд на сложившуюся ситуацию. Именно такие цели как раз и ставит перед собой конкурс, объявленный мэрией. Процедура проведения отбора открытая – вся информация есть на сайте, принять участие может практически каждый с опытом работы на руководящих позициях и высшим образованием".
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49284 5
23.12.2018 18:24
59251 53
29.12.2018 16:32
28856 2
В Волгограде внутридворовые проезды из-за наледей превратились в «стиральные доски»14.01.2019 17:14
Пятеро жителей Волгоградской области стали миллионерами, выиграв в лотерею14.01.2019 15:45
Гололед на улицах Волгограда изувечил десятки горожан14.01.2019 15:39
В Волгоградской области определили места для крещенских купаний14.01.2019 15:23
В Волгоградской области объявили "охоту" за лже-газовиками после трагедии в Ростовской области14.01.2019 12:31
Под Волгоградом впервые проведут показные летные учения14.01.2019 10:31
В Волгограде не докрасили фасады домов к ЧМ-201814.01.2019 10:30
На рокадной дороге в Волгограде недосчитались травы13.01.2019 19:44
Качество уборки 90% дворов Волгограда удовлетворило жилинспекцию13.01.2019 15:53
Вину признали: в Волжском детский сад выплатит крупную компенсацию за покалеченного ребенка13.01.2019 14:26
В Волгограде дороги спасают от обледенения13.01.2019 12:39
Волгоградский аэропорт обязали снести установленный к ЧМ-2018 забор12.01.2019 17:50
Пришли на помощь: волгоградские коммунальные службы разгребают мусорные завалы за регоператора12.01.2019 17:33
В обледеневшие дворы Волгограда отправились инспекторы12.01.2019 16:33
«Ночное рандеву»: капризная зима обеспечила жаркую ночь дорожно-коммунальным службам Волгограда12.01.2019 14:33
Реклама