Общество

Я б в чиновники пошел: 15 кандидатов подали документы в кадровый резерв мэрии Волгограда

Общество 14.01.2019 16:16
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14.01.2019 16:16


За прошедшую неделю в мэрии Волгограда приняли документы от 15 кандидатов на руководящие должности в подразделениях горадминистрации. Кроме того, еще 50 обратившихся человек получили консультации по процедуре включения в кадровый резерв мэрии. Претендовать на управленческие позиции может каждый гражданин, отвечающий основным требованиям муниципальной службы. Консультацию по всем вопросам, связанным с подготовкой документов и проведением конкурса, можно получить по телефонам: 30-12-60 и 30-13-07. Заявителей с полным пакетом документов ждут до 21 января включительно в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: ул. Володарского, д.5. Вторым этапом станет тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, «творческое задание» и индивидуальное собеседование, которое проведут специальные комиссии.
Идею проведения открытого конкурса по включению в кадровый резерв на руководящие посты администрации города доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Волгоградского государственного университета Владимир Курченков считает очень перспективной: "В Волгограде сейчас, действительно, очень много инициативных, предприимчивых лидеров общественного мнения, которые неравнодушны к проблемам нашего города и заинтересованы в дальнейшем развитии той или иной сферы. Вместе с кадрами появятся свежие решения и новый взгляд на сложившуюся ситуацию. Именно такие цели как раз и ставит перед собой конкурс, объявленный мэрией. Процедура проведения отбора открытая – вся информация есть на сайте, принять участие может практически каждый с опытом работы на руководящих позициях и высшим образованием".

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