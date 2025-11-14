Общество

Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидность

Общество 14.11.2025 10:35
0
14.11.2025 10:35


Фроловский городской суд Волгоградской области  восстановил право участника СВО на ежемесячную денежную компенсацию на возмещение вреда, причиненного здоровью. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Василий И. в период с октября 2022 года по январь 2023 года принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца – бойца ЧВК «Вагнер». 

22 января 2023 года он получил минно-взрывную травму, в результате которой лишился зрения на оба глаза, получил ушиб вещества головного мозга, контузию, в связи с чем ему установлена 1 группа инвалидности. 

Указом Президента РФ Василий И. был награжден медалью «За отвагу». В августе 2024 года им получено удостоверение ветерана боевых действий, в соответствии с которым он имеет право на льготы, установленные Федеральным законом «О ветеранах».

17 сентября 2025 года Василий И. обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, однако получил отказ. Мужчине объяснили, что добровольцы, защищавшие интересы Российской Федерации в ходе выполнения задач в СВО, состоявшие в отрядах ЧВК «Вагнер», не имеют право на данную компенсацию, поскольку данная категория в законе отсутствует. 

Тогда мужчина обратился в суд, где были рассмотрены все обстоятельства, а именно  – участие волгоградца в СВО, получение ранения, а также наличие наград. Суд в итоге пришел к выводу, что фонд незаконно отказал в выплатах истцу. 

Так, было подчеркнуто, что ЧВК «Вагнер», участвующая на стороне РФ в боевых действиях в ходе СВО, является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Следовательно, Василий И. выполнял те же задачи для достижения целей специальной военной операции и в тех же условиях, что и лица, заключившие контракт с Министерством обороны России . 

В итоге Фроловский городской суд признал незаконным решение фонда об отказе в назначении ему ежемесячной денежной компенсации за причиненный вред здоровью.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2025 14:23 Реклама
Общество 14.11.2025 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 14:10 Реклама
Общество 14.11.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:33
Общество 14.11.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 12:22
Общество 14.11.2025 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:54
Общество 14.11.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:48
Общество 14.11.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:44
Общество 14.11.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:32
Общество 14.11.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 11:01 Реклама
Общество 14.11.2025 11:01 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 10:35
Общество 14.11.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 10:06
Общество 14.11.2025 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2025 09:36
Общество 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 08:19
Общество 14.11.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 07:39
Общество 14.11.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 07:22
Общество 14.11.2025 07:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
«Царицынская опера» готовит грандиозную премьеру «Норма» Беллини с кельтской мистикойСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА получила национальные сертификаты «Сделано в России»Смотреть фотографии
10:36
EXEED EXLANTIX ET признан лучшим гибридом 2025 годаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидностьСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улицеСмотреть фотографии
09:36
23-летний волгоградец залез ночью в аптеку за таблеткамиСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жильяСмотреть фотографии
08:19
Ветерану СВО из Волгоградской области подарили собаку-поводыряСмотреть фотографии
07:39
Над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛАСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде потушили пожар у элитного ЖК «Арбат»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:50
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:38
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных ограниченийСмотреть фотографии
06:24
Андрей Бочаров сообщил об отражении налёта БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:07
Ветеранам СВО с инвалидностью стало проще найти работуСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде из-за атаки БПЛА на 10 часов задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
22:01
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 