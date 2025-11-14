Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидность





Фроловский городской суд Волгоградской области восстановил право участника СВО на ежемесячную денежную компенсацию на возмещение вреда, причиненного здоровью. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Василий И. в период с октября 2022 года по январь 2023 года принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца – бойца ЧВК «Вагнер».

22 января 2023 года он получил минно-взрывную травму, в результате которой лишился зрения на оба глаза, получил ушиб вещества головного мозга, контузию, в связи с чем ему установлена 1 группа инвалидности.

Указом Президента РФ Василий И. был награжден медалью «За отвагу». В августе 2024 года им получено удостоверение ветерана боевых действий, в соответствии с которым он имеет право на льготы, установленные Федеральным законом «О ветеранах».

17 сентября 2025 года Василий И. обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты, однако получил отказ. Мужчине объяснили, что добровольцы, защищавшие интересы Российской Федерации в ходе выполнения задач в СВО, состоявшие в отрядах ЧВК «Вагнер», не имеют право на данную компенсацию, поскольку данная категория в законе отсутствует.

Тогда мужчина обратился в суд, где были рассмотрены все обстоятельства, а именно – участие волгоградца в СВО, получение ранения, а также наличие наград. Суд в итоге пришел к выводу, что фонд незаконно отказал в выплатах истцу.

Так, было подчеркнуто, что ЧВК «Вагнер», участвующая на стороне РФ в боевых действиях в ходе СВО, является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Следовательно, Василий И. выполнял те же задачи для достижения целей специальной военной операции и в тех же условиях, что и лица, заключившие контракт с Министерством обороны России .

В итоге Фроловский городской суд признал незаконным решение фонда об отказе в назначении ему ежемесячной денежной компенсации за причиненный вред здоровью.



