Ветерану СВО из Волгоградской области подарили собаку-поводыря

Участник СВО из Волгоградской области Василий И. и подаренная ему собака-поводырь стали настоящими друзьями. Как сообщили в волгоградском отделении СФР, мужчина лишился зрения, а адаптироваться к новым условиям жизни ему помогает лабрадор-ретривер по кличке Чизар.

Процесс подбора и подготовки животных длительный. Средний срок ожидания подготовленной собаки составляет 12 месяцев – именно тогда подходящая собака заканчивает своё обучение. Её тестируют на дальнейшую пригодность к дрессировке, на дружелюбие, оценивают состояние здоровья. Чизар был подготовлен в кратчайшие сроки – за пять месяцев.



В соответствии с законодательством собака-поводырь – это техническое средство реабилитации. Четвероногих проводников готовят специалисты «Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых».



Расходы на дрессировку пушистого друга оплачивает региональное Отделение Социального фонда. Кроме этого, фондом ежегодно компенсируется содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.



К слову, в 2016 году в Волжском Волгоградской области был установлен первый в стране памятник собаке-поводырю. Прообразом скульптуры на улице Космонавтов послужил реальный лабрадор по кличке Лэнси. Собака 17 лет верой и правдой служила своему незрячему хозяину.

