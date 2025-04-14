В Волгограде вернули «‎СССР» на ступени Мамаева кургана

В Волгограде у подножия Мамаева кургана на лестнице полностью восстановили надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!». Как сообщает V102.RU, в полном объеме ее вернули на ступени вечером 13 апреля.
Как ранее сообщалось информагентством, в ходе ремонта и очистки ступеней в начале апреля знаменитую надпись полностью стерли. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» тогда пояснили, что сделано это в рамках подготовки к 9 мая. Надпись пообещали к празднику восстановить, но уже 8 апреля она появилась снова. Однако на лестнице нанесли только слова «За нашу Советскую Родину!». Горожане тогда предположили, что «СССР» еще не успели написать.
Спустя неделю ее полностью восстановили. Уже сейчас жители и гости города могут вновь лицезреть ее у главной высоты России.
Напомним, автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение о ежегодном обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года это делают сотрудники музея-заповедника.
Фото: Павел Мирошкин / V102.RU