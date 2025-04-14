В Волгограде вернули «‎СССР» на ступени Мамаева кургана





В Волгограде у подножия Мамаева кургана на лестнице полностью восстановили надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!». Как сообщает V102.RU, в полном объеме ее вернули на ступени вечером 13 апреля.

Как ранее сообщалось информагентством, в ходе ремонта и очистки ступеней в начале апреля знаменитую надпись полностью стерли. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» тогда пояснили, что сделано это в рамках подготовки к 9 мая. Надпись пообещали к празднику восстановить, но уже 8 апреля она появилась снова. Однако на лестнице нанесли только слова «За нашу Советскую Родину!». Горожане тогда предположили, что «‎СССР» еще не успели написать.





Спустя неделю ее полностью восстановили. Уже сейчас жители и гости города могут вновь лицезреть ее у главной высоты России.

Напомним, автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение о ежегодном обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года это делают сотрудники музея-заповедника.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU