С 30 марта в Волгоградской области изменится расписание двух пригородных поездов

В Волгоградской области с 30 марта изменится расписание двух пригородных маршрутов из-за отмены остановки на о.п. Лиска. Об этом V102.RU сообщили в Приволжском отделении железной дороги.

В этой связи скорректировано расписание пригородных поездов на суровикинском направлении:

- №6621 Волгоград-1 – Суровикино отправлением со ст. Волгоград-1 в 20:01, прибытием на ст. Суровикино в 22:54 (раньше на 3 минуты);

- №6622 Суровикино – Волгоград-1 отправлением со ст. Суровикино в 05:10 (позже на 3 минуты), прибытием на ст. Волгоград-1 в 08:14.