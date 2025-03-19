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Cтарт в бизнесе со школьной парты: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательству

Главное 19.03.2025 11:05
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19.03.2025 11:05

Школьников из регионов России приглашают принять участие в олимпиаде по предпринимательству, первый этап которой проходит в онлайн-режиме. Лучшие участники попадут на очный этап, который состоится на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан.

Олимпиада уже не первый год привлекает внимание старшеклассников, но в этот раз организаторы решили отказаться от привычных тестов и собеседований, предложив школьникам новые подходы к оценке интеллектуальных способностей – испытать свои силы в компьютерной игре Business Cats*, чтобы определить самых предприимчивых детей России.

Создателем такого нестандартного проекта стал не менее нестандартный образовательный центр «Алабуга Политех».

Имитация реального рынка

Первый этап олимпиады – заочный отбор, который включает обучающие уровни и онлайн-сессии. В нем могут принять участие все желающие и накопить баллы для перехода к финалу, где игра выйдет на новый уровень конкуренции. Школьники будут разбиты на команды и начнут соревноваться друг с другом, как настоящие бизнесмены.

Финал олимпиады пройдет в конце апреля, и сейчас идет активный отбор участников. Для финалистов устроили реальные испытания, с которыми сталкиваются предприниматели в жизни, чтобы выявить самого талантливого школьника России.

В ходе олимпиады организаторы решили сосредоточиться на практическом опыте, а не на теоретических заданиях. Business Cats* представляет собой симуляцию реального рынка, где участники могут брать кредиты друг у друга для расширения своего бизнеса, разрушая стереотип о том, что кредитование – это плохо. Хотя победить можно и без заемных средств, это значительно усложняет задачу.

Вот такой новый способ привлечь молодежь к изучению основ финансовой грамотности через уже привычный новому поколению формат компьютерной игры. Пока неизвестно, насколько эффективен подобный подход к образованию и подготовке будущих предпринимателей, однако эта бизнес-симуляция уже дошла до Киргизии и Узбекистана, где ее внедрили в общеобразовательные школы. В России ее тоже не обошли стороной: бизнес-симуляция была аккредитована Ассоциацией развития финансовой грамотности и уже активно используется в начальных классах.

Новый подход к подготовке кадров

В образовательном центре игра по продаже котят входит в программу обучения и подразумевает получение вознаграждения в случае успешного прохождения. Но не одними играми выделяется Политех «Алабуги». Это проект особой экономической зоны в Татарстане, который был создан, чтобы подготовить квалифицированных специалистов для предприятий.

В «Алабуга Политех» реализовали дуальную программу обучения. Здесь вчерашние школьники учатся и работают одновременно. Такой подход поначалу настораживает, но с другой стороны: какой студент не подрабатывает во время учебы? Только здесь не придется разносить пиццу. На первом курсе студенты работают два дня в неделю в подразделениях управляющей компании, соответствующих направлениям обучения, три дня обучаются у инженеров-наставников с заводов особой экономической зоны – и все это только в первой половине дня. Каждый вечер они дополнительно посещают занятия в государственном колледже. Загруженность серьезная – не для каждого, но эти студенты и работают по профессии, и получают больше курьеров: в среднем 50 тысяч рублей в месяц сразу после 9 класса.

Однако помимо теоретической базы и практических навыков нужны навыки предпринимателя, поэтому студенты регулярно участвуют в командно-лидерских турнирах, среди которых есть спортивные, хотя большинство составляют компьютерные симуляции.

– Все это делается для того, чтобы промышленность России росла. Земля у нас в стране есть, энергия есть, материалы и технологии тоже, а людей, умеющих работать, – все меньше, – уверены в «Алабуге». – Поэтому был взят курс на изучение мировых практик и опыта других стран и на базе местных колледжей началась готовика профессионалов своего дела по 18 актуальным направлениям, среди которых «BIM-проектирование», «Промышленная автоматика», «Аэронавигация и программирование БПЛА», «Бизнес-программирование», «Лабораторный химический анализ» и другие. К моменту выпуска получается не просто новоиспеченный специалист, а уже тертый калач, готовый к работе на высокотехнологичных предприятиях.

Фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

*«Деловые котики»

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