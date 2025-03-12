В Советском районе Волгограда заметили очередной дорогой спорткар. Как сообщает V102.RU, на этот раз горожане увидели итальянский Ferrari 458 возле аграрного университета.
Автомобиль имел московские номера. Цена такого транспортного средства сейчас составляет свыше 17 миллионов рублей. Является автомобиль собственностью кого-то из студентов или преподавателей учебного заведения, не уточняется.
Спорткар может разогнаться до 100 км/ч всего лишь за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 325 км/ч.
Скриншот: Гоночный город / t.me