Волгоградским киберполицейским предлагают поднять зарплату

Существенно повысить зарплаты правоохранителям, которые расследуют преступления в сфере IT, предложили в Госдуме России. Об этом, как передает V102.RU, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев в интервью ТАСС.

- Для того, чтобы уровень защиты соответствовал уровню, который требует сегодня наше время, зарплаты очевидно должны быть больше. И в этом смысле считаю правильным увеличить зарплаты сотрудников, которые охраняют нас в цифровом пространстве, для того чтобы в будущем у нас выросла школа тех самых сотрудников МВД, которые занимаются кибербезопасностью в сети интернет, - сказал депутат.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 5 марта призвал к повышению денежного содержания сотрудников органов внутренних дел, чтобы оно было конкурентоспособным. Глава государства отметил, что в системе МВД растет кадровая проблема, имеющая системный характер и требующая решения по всем направлениям.