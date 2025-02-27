В Волгограде на ликвидацию семи свалок выделили 2,7 млн рублей





В Красноармейском районе Волгограда городские власти планируют продолжить борьбу с несанкционированными свалками. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз муниципалитет планирует ликвидировать семь злачных мест в границах частных жилых массивов.

В список вошли территории вблизи домов № 79 на ул. Морская, № 18 на ул. Железнодорожная, № 38 на ул. Навлинской, № 1 и № 5 на ул. Удмуртской, № 16 на ул. Доволенская, а также на участке в гранитах улиц ул. Галилея и ул. Моцарта, в сквере на ул. Заканальной.

С этих точек подрядчику предстоит в общей сложности вывести 1,2 тыс. кубометров мусора. На ликвидации незаконных свалок желающие могут заработать до 2,7 млн рублей. Территория должна быть зачищена в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Отметим, ранее редакция сообщала об игнорировании муниципалитетом судебных предписаний о ликвидации свалок в Кировском районе Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»