



В Волгограде независимые эксперты одобрили проект восстановления бывшего кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU, проектная документация была разработана волгоградской специализированной организацией.

Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект и провели комплекс исследований. Для воссоздания современного облика будут снова возведены фасады, которые украсит современная подсветка. Приведут в порядок главную лестницу и украсят ее живыми растениями, а также построят пандусы для маломобильных групп населения.

На площади возле самого здания запланировано создание зеленой зоны, установка детского городка и установка фонтана. После постройки территория послужит площадкой для проведения массовых мероприятий и праздников.

Фото администрации Волгограда/t.me