Общество

Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»

Общество 05.12.2024 16:54
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05.12.2024 16:54


В Волгограде независимые эксперты одобрили проект восстановления бывшего кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU, проектная документация была разработана волгоградской специализированной организацией. 

Перед разработкой проекта, специалисты тщательно обследовали объект и провели комплекс исследований. Для воссоздания современного облика будут снова возведены фасады, которые украсит современная подсветка. Приведут в порядок главную лестницу и украсят ее живыми растениями, а также построят пандусы для маломобильных групп населения. 

На площади возле самого здания запланировано создание зеленой зоны, установка детского городка и установка фонтана. После постройки территория послужит площадкой для проведения массовых мероприятий и праздников. 

Фото администрации Волгограда/t.me

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