Общество

В Урюпинске простятся с погибшим на СВО год назад снайпером-разведчиком

Общество 10.11.2024 19:43
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10.11.2024 19:43


11 ноября в Волгоградской области в городе Урюпинске в последний путь проводят сержанта Алексея Соловьева, который участвовал в специальной военной операции в должности снайпера-разведчика. 

- Погиб 15 ноября 2023 года в н.п. Крынки Херсонской области выполняя боевое задание. Воину было 47 лет. У него остались мама, сын, сестра, - сообщили в администрации Урюпинска. 

В администрации рассказали, что Алексей Соловьев заключил контракт в 2023 году. В зоне СВО выполнял боевые задачи на одном из самых сложных направлений в Херсонской области.

Прощание с воином 11 ноября начнется в 09.45 часов у дома №12А по ул.Штеменко. В 11 часов пройдет отпевание в Покровском храме. В 12.30 часов состоится гражданская панихида на площади около памятника в хуторе Россошинском. Там же пройдет захоронение.

- От жителей Урюпинска и Урюпинского района выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Алексея Соловьева. Вечная слава и вечная светлая память герою! – говорится в сообщении администрации Урюпинска.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

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