МЧС России предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусов





Жителей Волгоградской области на предстоящих выходных ожидают заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102», экстренное предупреждение о ненастье распространило МЧС России. За минусовую отметку температура опустится в отдельных районах.

- По информации Волгоградского ЦГМС, ночью 05.10.2024 и утром 06.10.2024 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0 °С, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, спасатели подчёркивают, что в условиях понижения температуры воздуха важно не оставлять без присмотра отопительные приборы. Очень часто брошенные обогреватели становятся причиной пожаров.