В Волгоградское водохранилище вышло 200 белоснежных яхт





В городе Волжском Волгоградской области молодые и опытные яхтсмены со всей страны принимают участие в чемпионате и первенстве России по парусному спорту. Спортсмены из разных уголков страны выявляют сильнейших сразу в нескольких категориях яхт на территории Волгоградского водохранилища.

Так, в классе «Луч» состязаются только представители сильного пола, а в «Луч-радиале» и «Луч-мини» в заплывах принимают участие мужские и женские команды.

Всего в Волгоградской области соревнуются около двухсот яхт из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Тольятти, Саратова, Курской области и Таганрога.

Фото: администрация Волжского