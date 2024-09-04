Общество

В Волгоградское водохранилище вышло 200 белоснежных яхт

Общество 04.09.2024 16:45
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04.09.2024 16:45


В городе Волжском Волгоградской области молодые и опытные яхтсмены со всей страны принимают участие в чемпионате и первенстве России по парусному спорту. Спортсмены из разных уголков страны выявляют сильнейших сразу в нескольких категориях яхт на территории Волгоградского водохранилища. 

Так, в классе «Луч» состязаются только представители сильного пола, а в «Луч-радиале» и «Луч-мини» в заплывах принимают участие мужские и женские команды. 

Всего в Волгоградской области соревнуются около двухсот яхт из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Тольятти, Саратова, Курской области и Таганрога.

Фото: администрация Волжского

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