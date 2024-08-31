



Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 22-летнему гражданину Кыргызстана, который обвинялся по четырем эпизодам ст.159 УК РФ – о мошенничестве. Как сообщили V102.RU в суде, в декабре 2023 года иностранец в составе преступной группы звонил пожилым людям, представившись их близкими родственниками, и сообщал ложные сведения о том, что якобы он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После чего просил передать денежные средства для решения вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности. Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 22-летнему гражданину Кыргызстана, который обвинялся по четырем эпизодам ст.159 УК РФ – о мошенничестве. Как сообщили V102.RU в суде, в декабре 2023 года иностранец в составе преступной группы звонил пожилым людям, представившись их близкими родственниками, и сообщал ложные сведения о том, что якобы он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После чего просил передать денежные средства для решения вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности.

Курьер со своим сообщником ввели в заблуждение и завладели денежными средствами пятерых потерпевших на сумму 925 000 рублей.Поскольку одной из потерпевших причинённый преступлением ущерб был возмещен родственниками осужденного в полном объеме, по ее ходатайству уголовное дело по эпизоду в отношении неё было прекращено в связи с примирением сторон.В итоге суд приговорил иностранца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Решение суда не вступило в законную силу.