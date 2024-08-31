Расследования

В Волгоградской области гражданина Кыргызстана посадили за обман стариков

Расследования 31.08.2024 19:42
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31.08.2024 19:42


Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 22-летнему гражданину  Кыргызстана, который обвинялся  по четырем эпизодам ст.159 УК РФ – о мошенничестве. Как сообщили V102.RU в суде, в декабре 2023 года иностранец в составе преступной группы звонил пожилым людям, представившись их близкими родственниками,  и сообщал ложные сведения о том, что якобы он стал участником дорожно-транспортного происшествия. После чего просил передать денежные средства для решения вопроса о не привлечении его к уголовной ответственности.
Курьер со своим сообщником ввели в заблуждение и завладели денежными средствами пятерых потерпевших на сумму 925 000 рублей.
Поскольку  одной из потерпевших причинённый преступлением ущерб был возмещен родственниками осужденного в полном объеме, по ее ходатайству  уголовное дело по эпизоду в отношении неё  было прекращено в связи с примирением сторон.
В итоге суд приговорил иностранца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Решение суда не вступило в законную силу.


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