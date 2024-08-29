Общество

В Волгограде пенсионерка отсудила у мэрии 50 тыс. рублей за укус бродячей собаки

Общество 29.08.2024 16:23
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29.08.2024 16:23


В Советском районе Волгограда прокуратура помогла пенсионерке взыскать с городской администрации компенсацию морального ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102», минувшей весной 60-летняя женщина подверглась нападению бездомной собаки.

- 5 апреля 2024 года возле дома № 9А на улице Шумского на пожилую волгоградку напала бездомная собака. В результате у женщины диагностирована укушенная рана правой голени, назначен курс антирабической вакцины, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Представители надзорного органа также отмечают, что после случившегося пострадавшая боится бездомных животных, испытывает постоянную тревогу и опасается одна выходить на улицу.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, в результате которой было установлено, что администрация Волгограда не принимала достаточных мер для организации отлова бродячих собак.

В интересах пожилой женщины надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с мэрии морального вреда.

Отметим, Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав власти выплатить женщине 50 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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