В Волгограде из-за реконструкции линии СТ перенесли остановку «ЦПКиО»





28 августа в Центральном районе Волгограда вышли на новый этап работы по реконструкции очередного участка линии скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», на пересечении пр. Ленина и ул. Глазкова рабочие демонтировали остатки тротуара для последующего монтажа современного остановочного павильона. На время производства работ городские власти сместили остановочную площадку на несколько десятков метров.

- С сегодняшнего дня и до завершения монтажа нового павильона остановка общественного транспорта «ЦПКиО», по направлению движения в сторону Краснооктябрьского района, перенесена на обочину пр. Ленина по обратную сторону ул. Глазкова, - рассказали журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Ориентиром точки размещения площадки может служить светофор. Остановка теперь располагается аккурат перед регулирующим устройством.

Примечательно, что нововведение оказалось для пассажиров полной неожиданностью. По неизвестным причинам городские власти о переносе заранее не предупреждали, из-за чего обескураженные пассажиры вынуждены были эмпирическим путём определять новое место размещения остановок. Последнее, к слову, неплохо закамуфлировано: далеко не каждый узнает в полузаброшенной обочине, наспех присыпанной асфальтовой крошкой, площадку для посадки и высадки пассажиров.