Юлия Чичерина в Волгограде презентовала песню про Сталинград

Заслуженная артистка Российской Федерации, рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен провела в лагере весь день - побывала на всех объектах лагеря, на учебных точках примерила на себя роль курсанта, встретилась с участниками в формате паблик-тока и дала концерт на арт-площади «Авангарда».

Певица Юлия Чичерина выступила с концертом перед участниками смены в оборонно-спортивном лагере «Авангард» Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в волгоградской региональной молодежной добровольческой общественной организации «Участие», на смену «Время юных героев» приехали 650 подростков Новороссии, Донбасса, Белгородской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Организаторы смены приурочили концерт известной исполнительницы к старту заключительной летней смены