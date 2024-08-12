Юлия Чичерина в Волгограде презентовала песню про Сталинград

Общество 12.08.2024 12:07
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12.08.2024 12:07
Певица Юлия Чичерина выступила с концертом перед участниками смены в оборонно-спортивном лагере «Авангард» Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в волгоградской региональной молодежной добровольческой общественной организации «Участие», на смену «Время юных героев» приехали 650 подростков Новороссии, Донбасса, Белгородской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Организаторы смены приурочили концерт известной исполнительницы к старту заключительной летней сменыЗаслуженная артистка Российской Федерации, рок-певица, музыкант, актриса, автор и исполнитель своих песен провела в лагере весь день - побывала на всех объектах лагеря, на учебных точках примерила на себя роль курсанта, встретилась с участниками в формате паблик-тока и дала концерт на арт-площади «Авангарда».
На встрече с курсантами певица рассказала о своем творчестве, музыке, патриотизме, командировках в зону СВО.
Гостья также исполнила композицию, посвященную началу специальной военной операции, и презентовала песню про Сталинград - «Фонтан любви». Автором песни стал знаменитый писатель Александр Проханов, отец которого погиб во время Сталинградской битвы.
Центральный образ песни - фонтан «Детский хоровод», установленный в Сталинграде в 1930 году. 23 августа 1942 года, сразу после воздушного разрушительного налета фашистской авиации, фотографии уцелевшего фонтана были напечатаны в газетах и журналах многих стран мира, благодаря чему фонтан приобрел мировую славу как символ разрушенного, но непобежденного Сталинграда.
Вместе с группой «Чичерина» на сцене лагеря Юлия исполнила и другие новые композиции и известные хиты - «Жара», «Осколки», «Была», «Добровольческая», «Ветер перемен», «Тулула», «Мой Рок-н-ролл» и другие.
Фото оборонно-спортивного лагеря «Авангард»
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