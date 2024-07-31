В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»

Общество 31.07.2024 13:45
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31.07.2024 13:45
Олег Кузьмин сегодня, 31 июля, стал главой администрации Котовского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, нового руководителя района депутаты думы выбрали на внеочередном заседании городского представительного органа по итогам конкурса, который проходил в два этапа.
Напомним, Олег Кузьмин, который ранее занимал должность заместителя руководителя района, стал и.о. главы Котовского района после того, как его бывший начальник, Сергей Чумаков, досрочно и добровольно покинул этот пост в апреле этого года. Этому предшествовала череда уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств на строительстве городских объектов. По одному из таких дел проходит бывший мэр Котово Сергей Лесниченко. Сам Сергей Чумаков также обращался в суд с иском о защите чести и достоинства к местному активисту Александру Касьянову.
При Сергее Чумакове в конце прошлого года в районе началось строительство ветки водопровода Филино-Котово и участка на территории городского округа. На эти цели было выделено около 700 млн рублей. Городская ветка водопровода была сдана только в июне этого года, а вот судьба строительства 12-километрового участка сети Филино-Котово до сих пор остается туманной.
При этом жители жалуются на отсутствие обратной связи с нынешней администрацией района, которая, как они утверждают, не информирует жителей о ходе строительства объекта, а также на блокирование в официальных пабликах и невозможность получить ответы на животрепещущие вопросы. В то же время тема воды и тепла остается самой актуальной в муниципалитете, который уже получил печальное название «города коммунальных катастроф». Буквально в июне из-за постоянных аварий на водопроводе жители длительное время оставались без жизненно важного ресурса.
Фото газеты «Маяк»VK.com
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