Лес рубят – щепки летят: в Волжском война властей с автосервисами обернулась блокадой частного сектора





В Волжском местные власти решили искоренить на территории частного сектора посёлка Рабочий незаконные автомастерские и магазины, однако, как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, основной удар почему-то пришёлся по рядовым горожанам.

- Это всё длится уже третий год. Городские службы регулярно блокируют подъезды к гаражам на территории земельных участков. При этом, как только мы начинаем жаловаться во все инстанции, они демонтируют ограждения. Через год всё повторяется вновь. В прошлом году у меня рабочие отмостку отбивать начали для установки ограждения. Это какой-то беспредел, - рассказала журналистам собственница частного жилого дома №180 на пр. Ленина Оксана Савченко.





Свои слова волжанка подтверждает документами и фотографиями. Согласно последним, жители частного сектора уже пережили как минимум две блокады. При этом каждый раз специалисты устанавливают новое, ещё более дорогостоящее ограждение.









Очередной рецидив в странном увлечении местных властей случился после обновления проезжей части и устройства нового тротуара.

- Слава богу, меня это пока не затронуло, но многим соседям опять досталось. Но вы знаете, я бы не спешила радоваться. Строители с рулетками продолжают ходить, вымерять что-то. Я боюсь, как бы заезд в мой двор не был опять забаррикадирован, - добавила волжанка.

По словам женщины, в этот раз городские службы настолько увлеклись освоением средств, выделенных на благоустройство, что результат шокировал даже уже повидавших многое старожилов.

- Вы только посмотрите, что они наделали. Гаражи – обнесены оградой. Цветники, которые жильцы собственными силами годами создавали на месте заброшенных пустырей, также блокированы. Вот у меня соседка из 160 дома потратила личные средства, высадила деревья, кустарники, многолетние цветы. Регулярно поливала их, постригала, полола сорняки. А что же сейчас делать? К ним даже не подойдёшь теперь, - подчеркнула жительница.

Кроме того, досталось и новеньким заасфальтированным карманам на тротуаре, которые были обустроены для установки скамеек – их также отрезали от пешеходной зоны. При этом особое опасение у местных жителей вызывает ситуация с технологическими колодцами сетей водоснабжения.





- В этот раз ограды не пожалели и на колодцы. Доступ к ним заблокирован. Вот мне интересно, а если, не дай бог, какая-то авария случится, кто ответит за отсутствие доступа к коммуникациям, - задаётся вопросом Оксана Савченко. – А что они сделали с тротуаром? Вы посмотрите, там посреди дороги колодцы сантиметров на 20-30 утоплены. Пешеходы и велосипедисты по ночам здесь ноги ломают.





Редакция ИА «Высота 102» попросила администрацию Волжского прокомментировать загадочную тягу городских служб к огораживанию частного сектора. По информации властей, таким образом муниципалитет пытается решить сразу две проблемы: искоренить незаконные коммерческие объекты на территории частного сектора и сохранить газон.

- Вдоль пр-та им. Ленина, в районе нахождения магазинов, мастерских по ремонту автотранспорта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, незаконно расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, на зеленой зоне парковались машины, по пешеходным тротуарам осуществлялся проезд автотранспорта к данным объектам. Перильные ограждения установлены с целью исключения парковки частных автомобилей на зеленой зоне, на тротуаре, и устройства на городской территории несанкционированных стоянок, - подчеркнули в городской пресс-службе.

Также власти отметили, что в рамках благоустройства подъезды были обустроены ко всем гаражам, которые надлежащим образом оформлены и отмечены на соответствующих схемах.

При этом, по словам жителей частного сектора, проблемы массовой парковки автомобилей на зелёных зонах в посёлке никогда не было. В основном это как раз и было связано с тем, что практически на каждом участке есть свой гараж. Сейчас же, напротив, огородив подъездные дороги, муниципалитет заставляет местных жителей оставлять автомобили на улице.

По словам волжан, они неоднократно пытались найти общий язык с чиновниками, отвечающими за благоустройство.

- Лично я с соседями уже несколько раз была в мэрии на приёме. Мне в комитете благоустройства и дорожного хозяйства честно заявили, что хорошо понимают жителей, но сделать ничего не могут из-за поступившего сверху приказа. У нас в посёлке проживает глава города Игорь Воронин. У него какой-то конфликт с двумя автомастерскими, которые расположены на другой стороне нашей улицы. При этом власти никак не могут их закрыть, а пытаются вот такими способами воздействовать. Я по-человечески могу понять, что кому-то мешает соседство с автомастерскими, но мы-то, простые горожане, здесь при чём, - сетует Оксана Савченко.

В свою очередь власти Волжского отмечают, что в этот раз демонтировать уже установленные ограждения не собираются. В ближайшее время в частном секторе, к благоустройству которого приковано столь пристальное внимание мэрии, должна появиться зелёная изгородь. Лишь после её высадки муниципалитет рассчитывает убрать оцинкованное ограждение.

Фото: Оксана Савченко