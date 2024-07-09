В Красноармейском районе Волгограда рабочие приступили к монтажу дублирующей нитки временного обводного трубопровода. Как сообщает ИА «Высота 102», к этому моменту также уже установлены четыре дополнительных глубинных насоса. Осушение машинного зала разрушенной станции поможет поисковым группам добраться до труднодоступных участков и обеспечит более эффективную работу специалистов.

– Дублирующая нитка временного обводного трубопровода соединит технически исправные участки коммуникаций в обход КНС-4. С учетом четырех глубинных насосов, установленных здесь, совокупная мощность всех установок обеспечивает максимально стабильный режим работы временной схемы перекачки поступающих стоков, – сообщили утром 9 июля в «Концессиях водоснабжения».

Напомним, днем 6 июля на канализационно-насосной станции произошел взрыв, в результате которого погибли сотрудники смены. Тела двоих мужчин были обнаружены сразу, поиски еще троих осложняются наличием стоков в затопленном здании КНС.

Накануне в ресурсоснабжающей организации сообщили о решении демонтировать основные конструкции разрушившегося здания станции.