Расследования

Для осушения КНС после взрыва и поиска погибших установили глубинные насосы

Расследования 09.07.2024 11:17
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09.07.2024 11:17


В Красноармейском районе Волгограда рабочие приступили к монтажу дублирующей нитки временного обводного трубопровода. Как сообщает ИА «Высота 102», к этому моменту также уже установлены четыре дополнительных глубинных насоса. Осушение машинного зала разрушенной станции поможет поисковым группам добраться до труднодоступных участков и обеспечит более эффективную работу специалистов. 

Дублирующая нитка временного обводного трубопровода соединит технически исправные участки коммуникаций в обход КНС-4. С учетом четырех глубинных насосов, установленных здесь, совокупная мощность всех установок обеспечивает максимально стабильный режим работы временной схемы перекачки поступающих стоков, – сообщили утром 9  июля в «Концессиях водоснабжения». 

Напомним, днем 6 июля на канализационно-насосной станции произошел взрыв, в результате которого погибли сотрудники смены. Тела двоих мужчин были обнаружены сразу, поиски еще троих осложняются наличием стоков в затопленном здании КНС.

Накануне в ресурсоснабжающей организации сообщили о решении демонтировать основные конструкции разрушившегося здания станции.  

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