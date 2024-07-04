Новый аттракцион в ЦПКиО Волгограда станет одним из самых высоких в ЮФО





В Центральном парке культуры и отдыха стартовали работы по установке третьего по счету экстремального аттракциона «Седьмое небо». Сооружение высотой в 55-метров станет одним из самых высоких аттракционов в Южном федеральном округе.







Сборка высотного объекта происходит под контролем специалистов из Китая.

– Сейчас около будущей зоны активности подрядчик установил первую из четырех 12-метровых опорных секций, каждая имеет вес более 5 тонн. Уже в ближайшее время специалисты смонтируют оставшиеся опоры и водрузят 6-тонный элемент конструкции, который и будет поднимать посадочные места с отдыхающими на высоту птичьего полета, – рассказали в парке.

После установки деталей аттракцион украсят вечерней подсветкой и декором с помощью крана.

По окончании сборки все механизмы «Седьмого неба» будут отрегулированы. Кроме того, партнеры из Восточной Азии обучат механиков и операторов парка техобслуживанию и эксплуатации аттракциона.

Фото: парк ЦПКиО