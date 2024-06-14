Волгоградцы могут выиграть миллион на ремонт за покупки в «Пятёрочке»

Экономика 14.06.2024 09:15 Реклама
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14.06.2024 09:15 Реклама
Во время сезона отпусков многие задумываются о ремонте, и для них как раз кстати торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую акцию «Миллион на ремонт», в рамках которой разыграет среди участников ценные подарки для создания домашнего уюта, а также главный приз – сертификат на миллион рублей.
Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» в 20 регионах России с 11 июня по 15 июля. Каждый гость, совершивший покупку на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте leto-5ka.ru, может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, садовая мебель, кухонная утварь, очиститель и увлажнитель для воздуха, кресло-груша, сплит-система, а также сертификаты для обустройства дома. Кроме этого, будет разыгран главный приз – миллион рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.
Более того, «Пятёрочка» предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнера акции и зарегистрировать чек на сайте чтобы стать участником розыгрышей от партнеров.
Акция «Миллион на ремонт» пройдет до 15 июля во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте leto-5ka.ru.
Фото ООО «Агроторг»
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