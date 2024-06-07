Общество

В аэропорту Волгограда почти на два часа задержали рейс в Петербург

Общество 07.06.2024 15:15
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07.06.2024 15:15


В аэропорту Волгограда почти на два часа задержали рейс в Санкт-Петербург, сообщает V102.RU. 

— Рейс авиакомпании Россия FV6118 был задержан вылетом из аэропорта Волгограда по техническим причинам, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — Самолет вылетел в 14.25.

Согласно данным онлайн-табло, борт Superjet авиакомпании «Россия» должен был подняться в воздух в 12.40. Что именно стало причиной задержки рейса, не уточняется. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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