Волгоградскую область ждут дожди со штормовым ветром

В Волгоградской области в ближайшие двое суток ожидается ухудшение погоды. Синоптики обещают дожди с грозами и штормовым ветром до 20 м/с, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

— 23 мая по области ночью сильные осадки маловероятны, а вот днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами и северо-восточным ветром местами с порывами до 15-18 м/с. Ночью за окном +10...+15º, в дневные часы воздух прогреется до +24...+29º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 24 мая ночью в отдельных районах вероятны кратковременные дожди. После обеда существенные осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с. В ночной период +7...+12º, местами температура упадет до +2º, днем +18...+23º.

В Волгограде завтра, 23 мая, ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь с грозой.

— Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. Ночью +12…+14º, днем в четверг столбики термометров покажут +25...+27º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 24 мая в ночные часы по городу небольшой дождь. Днем сильных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Ночью в областной столице +9…+11º, в дневные часы +20...+22º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»