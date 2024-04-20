Субботник в ЦПКиО Волгограда отметился детскими посадкамии

Общество 20.04.2024 18:05
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20.04.2024 18:05
В ЦПКиО Волгограда сегодня, 20 апреля, прошла акция по высадке цветов и деревьев с участием дошкольников и учащихся школ. Как рассказали V102.RU в администрации парка, территорию места отдыха украсили 1200 цветов и более 30 двухметровых деревьев. Таким образом маленькие волгоградцы присоединились к общегородскому субботнику.
Липы, остролистные клены, виргинские черемухи, сосны и бересклеты высадили юные агрономы и их преподаватели на зеленой зоне вдоль главной парковой аллеи.А на клумбе около аттракциона «Дилижанс» высадили китайскую гвоздику, немезию, львиный зев, вербену и петунию. А после работы маленькие агрономы хорошо отдохнули – для них организовали интерактивную программу с аниматорами и ходулистами.
27 апреля в ЦПКиО состоится еще один субботник – маленькие волгоградцы будут озеленять фитостены, двухметровые вертикальные конструкции.Фото ЦПКиО
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