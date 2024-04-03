



С наступлением весны больше 1000 мусорных баков областного центра оказались завалены ветками от обрезки деревьев. Такую находку обнаружили сотрудники «ЭкоЦентра». Чаще всего, по данным регоператора, создают свалочные очаги управляющие компании и организации, которые производят обрезку деревьев во дворах многоквартирных домов.

– Проблема обостряется каждую весну, несмотря на то, что растительные отходы, образовавшиеся в результате проведения работ по валке, корчевке и обрезке деревьев и кустарников, должны вывозиться после окончания работ их исполнителем. Они не относятся к коммунальным, их категорически запрещено выносить на контейнерные площадки, – отметили в пресс-службе регоператора.

Чтобы обратить внимание общественности на данную проблему, «ЭкоЦентр» совместно с УК Тракторозаводского района провели акцию по утилизации веток. После плановой обрезки деревьев во дворе многоквартирного дома представители управляющей компании шредировали ветки в щепу, а регоператор отправил ее на добрые дела – в центр для диких животных.

Помощь приюту уже стала доброй традицией. Так, в январе региональный оператор провел акцию «Ёлки-щепки», в рамках которой около 5000 хвойных красавиц из Волгограда и Волжского были измельчены в щепу и использованы в зооцентре в качестве древесной подстилки. При этом, спектр применения щепы широк – ее можно также использовать в благоустройстве и ландшафтном дизайне.