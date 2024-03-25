Граммы мяса в Волгограде научились «превращать» в килограммы фарша





Организацию из Волгограда заподозрили в несоответствии сертификатов на производимую продукцию животного происхождения. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора, удивительным образом производитель из 500 граммов курицы сумел, к примеру, изготовить 28 килограммов фарша.

Мониторинговой группой ведомства также установлено, что 16 килограммов свиного рагу на производстве превратились в 308 килограммов. А всего из семи килограммов свиных образков на выходе у производителя получилось 506 килограммов того же продукта.

– Юридическим лицом были нарушены требования Закона РФ от № 4979-1 «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции», – пояснили в управлении Россельхознадзора. – Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – в адрес организации направлено предупреждение.

Фото: архив V102.RU