Волгоградцам рассказали о погодных сюрпризах предстоящих выходных

В Волгограде и области к выходным синоптики предсказывают новые погодные капризы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в регион вслед за морозами придет потепление вместе с мокрым снегом.

— В пятницу, 26 января в ночные часы пройдет небольшой снег, местами осадки усилятся. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман, сохранятся гололедно-изморозевые явления. В дневной период по области ожидается местами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти с порывами до 12-14 м/с. В ночной период за окном -6…-11º, после обеда столбики термометров покажут до +1...-4º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В первый выходной, 27 января, в регионе ночью выпадет небольшой снег, возможен туман. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-восточного направления со скорстью 6-11 м/с. Ночью температура составит -2...-7º, днем +1...-4º.

К воскресенью, 28 января, по региону в ночные часы осадки маловероятны, а вот днем местами прогнозируют небольшой снег с северо-восточным ветром 6-11 м/с. Ночью -3...-8º, при прояснениях местами температура упадет до -12º, днем -1…-6º.

— В Волгограде завтра, 26 января, установится облачная с прояснениями погода. Ночью в городе ожидается небольшой снег, днем осадки маловероятны, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. В ночной период -6...-8º, днем 0...-2º, — добавили в региональном ЦГМС. — В субботу, 27 января, временами пройдет небольшой снег. В ночные и утренние часы не исключен туман. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью в областном центре -2...-4º, днем 0...-2º.

Воскресенье в городе-герое практически не будет осадков. На дорогах по-прежнему сохранится гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью по областной столице -5...-7º, днем -2...-4º.

Фото: архив ИА «Высота 102»