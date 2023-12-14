Общество

Волгоградские ученые нашли способ замедлить старость. При чем здесь метилглиоксаль?

Общество 14.12.2023 11:31
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14.12.2023 11:31


Сотрудники Научного центра инновационных лекарственных средств Волгоградского государственного медуниверситета Минздрава России выяснили, как добиться контроля над токсичным действием одного из самых распространенных молекулярных факторов старения — метилглиоксаля, сообщает V102.RU. 

Согласно открытым данным, в живых организмах метилглиоксаль образуется как побочный продукт нескольких метаболических путей. Это именно то самое вещество, которое старит людей. Оно накапливается в организме при поедании сладостей и жареного.

— Их разработка позволит предотвращать развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера, — рассказали информагентству в пресс-службе вуза. 

На протяжении пяти лет специалисты НЦИЛС из областей квантовой химии, молекулярной биологии, медицинской химии, биохимии и фармакологии под руководством академика РАН Александра Спасова проводят исследования новых способов восстановления межклеточного вещества организма от повреждений процессами старения. 

Обнаруженные учеными средства помогают организму поддерживать на необходимом уровне коллаген в пространстве между клетками и органами, который отвечает за их нормальную работу. 

Проведенные компьютерный анализ и разнонаправленные испытания биоактивности на основе определенных химических структур позволили выявить молекулы лекарственных кандидатов, способных подавлять образование маркеров старения.

Их эффективность подтвердили испытания на лабораторных животных, а результаты проделанной работы опубликовал престижный научный журнал «Chemical Biology & Drug Design».

— Мы убеждены, что взятие под контроль фундаментальных причин болезней старения — действительно эффективный путь к понижению их социальных и медицинских последствий, — отмечает один из авторов исследования Роман Литвинов.

Помимо этого, в ВолгГМУ ведут работу над долгосрочным проектом «Здоровое долголетие», включающим в себя разработку антивозрастных фармпрепаратов и инновационных методик, продляющих активное долголетие.

Еще одной стратегической задачей, которую поставил перед собой коллектив НЦИЛС — создание новых геропротекторов. Ученые из нескольких университетов  будут работать над поиском активных молекул, способных увеличить продолжительность жизни. Проект проходит под рабочим названием «500 лет».

Напомним, что указом президента России поставлена цель — увеличить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году. 

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