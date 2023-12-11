«Да там одни карамельки!»: мессенджеры волгоградцев взорвали обсуждения новогодних подарков





Накануне новогодних праздников в родительских чатах растет градус напряжения. Выбирая подарки, волгоградцы вступают в совсем не детские баталии, которые порой заканчиваются ссорами и переходами на личность. О главных триггерах корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с родителями, педагогами и психологом.

– Из года в год в нашем родительском чате повторяется одно и то же. У каждой мамы свое представление о подарке на Новый год. И, конечно же, о его цене. Лично я согласна на классический пакет с конфетами. Но в ответ слышу: «Мой ребёнок такое есть не будет. Конфеты в этом наборе невкусные, сплошная карамель. А можно безглютеновый вариант? Давайте книги? Нет, нужны игрушки. А, может быть, фигурки драконов?». Кто-то просто предлагает, кто-то продавливает свое решение и спорит чуть ли не до потери пульса. Лично я поняла, что мой голос звучит в пустоту и завершила разговор. Что же в итоге? Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, мы договорились лишь о покупке одинаковых пакетов. Наполнение у каждого будет свое, – поделилась своей историей волгоградка Антонина.

Поводом для столкновения становится не только цена подарка. Некоторые родители и вовсе сомневаются - нужно ли поздравлять детей на утренниках, если дома их ждут основные презенты.

– Несколько мам в нашем чате предложили купить детям набор Lego, который стоит чуть дешевле крыла от самолёта. Другая же родительница настаивала, что всем хватит подарка от школы. С горем пополам мы все же договорились подарить оригинальные деревянные линейки. Казалось, можно выдохнуть. Но тут кто-то из родителей заикнулся о том, что общими усилиями можно собрать на подарок ребёнку из малообеспеченной семьи. И все по новому кругу. Я, как человек неконфликтный, пролистала эту ветку и, возможно, даже пропустила в потоке сообщений что-то важное. Но ничуть об этом не жалею, – рассказывает волгоградка Марина.

Держать удар накануне новогодних утренников приходится и педагогам. Воспитатели и учителя признают, что порой ситуации доходят до абсурда.

– Несколько родителей написали, что не хотят, чтобы их дети были на утреннике цыплятами. Кто-то решил не заморачиваться с костюмами, а кто-то даже намекнул на связь с курицами и петухами, – пишет воспитатель детского сада. – Менять сценарий в итоге не пришлось. После сомнительных обсуждений все согласились на цыплят.

По мнению психолога Дины Зиновьевой, эмоциональные дискуссии в родительских чатах некоторые волгоградцы воспринимают, как своеобразный громоотвод.

– Как правило, предметы споров не стоят выеденного яйца, но зато являются прекрасным поводом побороться за свою позицию. Родители это оправдывают тем, что якобы борются за своего ребенка, за справедливость, – комментирует кандидат психологических наук. – К сожалению, многих людей отличает неумение сглаживать конфликтные ситуации, категоричность, желание победить в споре любой ценой. А для некоторых мам родительство превращается в одну из форм социальной жизни. Все общение с миром для них сводится в основном к контактам с другими родителями и учителями. Кроме того, в этом случае личностные характеристики могут наложиться на единственную социальную идентичность и вылиться в тяжелые, непримиримые баталии в родительских чатах.

Остановить перепалку и направить диалог в более спокойное русло может не только педагог, но и отстраненные, уравновешенные участники чата, уверена Дина Зиновьева.

– Я знаю учителей, которые блокируют активность некоторых родителей для избежания конфликтов. Но в роли модератора могут выступить и другие участники. Лично я порой пишу: «Пожалуйста, не захламляйте чат». Как правило, после этого лишних сообщений почти не появляется. А вот чего точно не стоит делать, так это «заходить» в уже начавшийся конфликт и пытаться донести свою позицию. Так вы попросту станете новой целью для тех, кто хочет оставить в группе свои негативные эмоции.

Чтобы предновогодние обсуждения не расшатывали нервную систему родителей, психолог рекомендует заранее установить правила чата.

– Конечно, наши педагоги и без того очень загружены. Но мне кажется, что еще в начале учебного года им стоит обговорить с родителями правила чата, – предлагает специалист. – Например, мы обсуждаем только задачу и не обсуждаем людей. Если же в процессе общения эмоциональная реакция все же возникает, следует прекратить спор и предложить обсудить этот вопрос на собрании. Как правило, в реальности люди меньше конфликтуют. Здесь они уже не прячутся за экраном телефона, а смотрят друг другу в глаза и понимают взаимные чувства и потребности.

Автор: Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»