В Нальчике вскрылся факт телепортации волгоградских яиц

Факт сверхбыстрой доставки продукции между Волгоградской областью и Кабардино-Балкарской республикой выявило Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в ходе анализа данных системы «Меркурий». Как сообщили V102.RU в ведомстве, ошеломительная по скорости сделка была совершена 22 ноября.

– ООО «Корн-Трейд» из Волгоградской области направило в Кабардино-Балкарскую Республику 3600 штук столовых куриных яиц в 10:56 ч. А в Нальчике ООО «Пульс» получило продукцию спустя всего 24 минуты – в 11:20 ч. Доставка за такой промежуток времени невозможна и говорит о нарушении обязательных ветеринарных требований, – сделали вывод в межрегиональном ведомстве.