Волгоградский облсуд ужесточил приговор экс-судье из Адыгеи за взятку

В Волгограде бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову заменили условный срок на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом V102.RU, сообщили в Волгоградском областном суде, куда в сентябре текущего года поступило уголовное дело в целях справедливого разбирательства.

Судебная коллегия Волгоградского областного суда пришла к убеждению, что исправление осужденного Агафонова невозможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

В ноябре 2022 года Красногвардейский районный суд Республики Адыгея приговорил Агафонова к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 1,5 миллиона рублей за взятку в размере 50 тысяч рублей. Было установлено, что эти деньги судья получил в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете от гражданина, представляющего интересы истца по гражданскому делу. Прокуратура обжаловала приговор как чрезмерно мягкий.

Решение может быть обжаловано осужденным в кассационной инстанции.