Общество

В Волгограде снесли дом на ул. Удмуртской

Общество 17.11.2023 16:14
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17.11.2023 16:14


В Волгограде завершены работы по демонтажу  аварийного дома №5 по ул. Удмуртской. Как сообщили V102.RU в администрации города, ранее дом был расселен, а свыше 80 его жильцов получили новые квартиры или денежные компенсации. При помощи спецтехники рабочие демонтировали кровлю, стены и перекрытия трехэтажного здания площадью порядка 1650 квадратных метров и в настоящее время заканчивают вывоз строительного мусора.

В соответствии с инвестиционным соглашением после завершения работ по очистке участка на месте снесенного будет построен новый многоквартирный пятиэтажный дом. В ближайшее время под бульдозер пойдут также дома №1, №9 и №11, а на их месте будут возведены новостройки.  

Часть помещений в новых МКД, застройщик передаст муниципалитету. Жилье будет сдаваться полностью готовым для проживания - с чистовой отделкой, установленной сантехникой и будет укомплектовано кухонными плитами. Квартиры предназначены для переселения жильцов аварийных домов, в первую очередь расположенных на территории Красноармейского района.

Реализация проектов по строительству нового жилья на месте уже расселенных домов позволяет муниципалитету предоставлять переселяемым из аварийных домов гражданам новые комфортабельные квартиры вблизи от их прежнего места жительства, что важно для многих горожан, подчеркнули в мэрии.

Напомним, с 2019 года в Волгограде новое жилье получили уже  4800 горожан, проживавших в помещениях общей площадью около 72 тысяч квадратных метров.  Всего в рамках выполнения нацпроекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены около 9,8 тыс. человек.

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